Samsung komt met verticale tv ‘voor millennials’

Met de mobiele telefoontjes waaraan we zijn vastgegroeid in gedachten, heeft Samsung iets nieuws in het leven geroepen. Vanaf nu zit ook de Sero in het assortiment: een 43-inch tv die is ontworpen voor verticaal gebruik.

De televisie is speciaal met de millennial-generatie in gedachten ontworpen en kan verticaal en horizontaal geïnstalleerd worden.

Omdat de meeste mobiele inhoud verticaal is, springt Samsung daar als eerste handig op in. Ze doen dat om jongeren aan te moedigen meer filmpjes vanaf hun smartphone op de televisie af te spelen, omdat dat makkelijker zou moeten worden nu een tv ook verticaal gedraaid kan worden.

Voice assistant

Naast televisie, kan de Sero ook gebruikt worden als scherm om gewoon te gebruiken als megaversie van je telefoon, enorm fotolijstje of plek om je videoclips op af te spelen. Daarnaast zal Samsung’s Bixby voice assistant werken op de televisie. De Sero wordt vanaf eind mei verkocht in Zuid-Korea, waarna andere landen zullen volgen. Daar kost het toestel rond de 1400 euro.