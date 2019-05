IN BEELD. Drake is grote winnaar op de Billboard Music Awards

Drake was de grote slokop op de 26e editie van de Billboard Music Awards in Las Vegas. De Canadese rapper verzilverde twaalf nominaties, goed voor een evenaring van het record van Adele. Met 27 awards in totaal passeert hij bovendien Taylor Swift als recordhouder aller tijden.

De man die onlangs nog lauw werd onthaald in het Sportpaleis, ging onder meer naar huis met Top Artist en Top Billboard 200 Album voor ‘Scorpion’. De prijs voor Top Female Artist ging voor de eerste maal naar Ariana Grande, die er een goed jaar heeft opzitten.







De Koreaanse boysband BTS werd de eerste ‘K-Pop’-act om Top Duo/ Group te winnen. BTS won ook voor de derde jaar op rij de door de fans gekozen award voor Top Social Artist. De groep is zo halverwege Justin Bieber’s record van zes.

Rapper Juice WRLD ging dan weer met Top New Artist aan de haal. Hij haalt zo zijn gram nadat hij bij de Grammy Awards enigszins verrassend geen enkele nominatie uit de brand sleepte.

‘Girls Like You’, de collaboratie tussen Cardi B en Maroon 5 won Top Hot 100 Song. Het is al de tweede keer in vier jaar dat een pop/hiphop-combinatie de hoogste eer in die categorie heeft gekregen. Wiz Khalifa’s “See You Again” (met Charlie Puth) won in 2016. Deze prijs was een van de zes voor de nacht voor Cardi B, vier voor Maroon 5.

Madonna

De awardshow werd naar aloude gewoonte opgeluisterd met meerdere live-optredens, waarbij vooral Madonna nogmaals liet zien wie de Queen of Pop is. De intussen 60-jarige zangeres trad samen met de Colombiaanse zanger Maluma op en liet voor het eerst hun gezamenlijke single Medellín horen.

Foto’s van de ‘star filled’ avond: