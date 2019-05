Eli Iserbyt en Puck Moonen rijden de rit niet samen uit

Het bekendste wielerkoppel van de Lage Landen is niet meer. Eli Iserbyt (21) en Puck Moonen (23) vormen niet langer een stel. Dat hebben de voormalige tortelduifjes zelf gemeld aan Wielerflits. De twee waren sinds eind 2015 samen.

“Puck en ikzelf vormen vanaf heden geen koppel meer. Omstandigheden hebben er ons toe geleid om een punt te zetten achter onze relatie. We verwerken dit momenteel elk op onze eigen manier en hopen dat onze privacy gerespecteerd wordt”, klinkt het bij Wielerflits.

Iserbyt is momenteel met Marlux-Bingoal op stage in Spanje. Hij werd in 2016 en 2018 wereldkampioen veldrijden bij de beloften. Hij is ook tweevoudig Europees en vijfvoudig Belgisch kampioen bij de jeugd.

De Nederlandse Moonen is actief bij de Lotto Soudal Ladies en een ster op Instagram, waar ze ook met haar niet-sportieve troeven in de kijker loopt. De twee hadden onlangs nog beslist om te gaan samenwonen.

