Dit hebben de Obama’s voor ons in petto op Netflix

Ze zetelen misschien niet meer in het Witte Huis, maar de Obama’s zitten niet stil. Precies een jaar geleden tekenden Michelle en Barack een contract bij Netflix via hun eigen productiehuis Higher Ground. Nu is eindelijk bekend waar we ons de komende jaren aan mogen verwachten.

Tot nog toe waren de projecten van Higher Ground geheim. De hele wereld wist dat het voormalige presidentieel koppel ergens aan werkte, maar de details ontbraken. The Hollywood Reporter kreeg eerder deze week eindelijk een glimps van waar we ons aan mogen verwachten. “We richtten Higher Ground op om de kracht van storytelling te garanderen. Daarom zijn we zo enthousiast over deze projecten. Onderwerpen als ras en klasse, democratie en mensenrechten en nog veel meer komen aan bod. We geloven dat deze producties niet alleen voor het nodige entertainment zullen zorgen, maar iedereen zullen opvoeden, verbinden en inspireren”, aldus Barack Obama aan The Hollywood Reporter. Higher Ground zal zowel series als films ontwikkelen, die op Netflix te zien zullen zijn.

American Factory







‘American Factory’ is een film geregisseerd door Steven Bognar en Julia Reichert. Hij documenteert het leven van een Chinese miljardair die een nieuwe fabriek opent in een verlaten gebouw van General Motors. Op die manier creĆ«ert hij werkgelegenheid voor 2.000 Amerikaanse arbeiders. De film verkent het dualisme tussen het technologisch vooraanstaande China en de Amerikaanse arbeidersklasse.

Bloom

Een prent over de geschiedenis van de mode in het New York van na de Tweede Wereldoorlog. ‘Bloom’ is een drama, maar heeft het tegelijk over de obstakels die vrouwen en kleurlingen in de jaren 40 en 50 moesten overwinnen.

Frederick Douglass: Prophet of Freedom

Een verfilming van het gelijknamige boek van David W. Blight, die dit jaar de Pulitzerprijs voor Geschiedenis won. Het boek vertelt het verhaal van Frederick Douglass (1818-1895) die ontsnapte aan de slavernij. Dankzij zijn relatie met zijn voormalige ‘meesteres’ kon hij lezen en schrijven, zodat hij uiteindelijk een van de leidinggevende literaire persoonlijkheden van zijn tijd werd.

Overlooked

De Amerikaanse krant The New York Times publiceert nog steeds een column genaamd ‘Overlooked’. Daarin wordt het leven gevierd van mensen wiens overlijdensbericht oorspronkelijk niet in de krant gebracht werd. De serie van de Obama’s gaat hier verder op in.

Listen to Your Vegetables & Eat Your Parents

Niet alleen aan de volwassenen werd gedacht, ook kinderen kunnen genieten van de producties van Higher Ground. Het hoeft niet te verbazen dat de Obama’s veel belang hechten aan gezond eten. Michelle lanceerde eerder al de campagne Let’s Move! en in 2010 ging de Healthy, Hunger-Free Kids wet van kracht. Die garandeerde gezonde lunchmaaltijden op school. De serie ‘Listen to Your Vegetables & Eat Your Parents’ duurt dertig minuten en neemt kinderen en hun ouders mee de wereld rond. Tijdens die reis komen ze meer te weten over eten.

Fifth Risk

Net als ‘Frederick Douglass: Prophet of Freedom’ is ook dit een boekadaptatie. In 2018 verscheen ‘Risk’, dat de grootste bedreigingen voor de Verenigde Staten in de verf zette. De serie zal een eerbetoon vormen aan alledaagse helden in de Amerikaanse regering die de veiligheid van de VS moeten garanderen.