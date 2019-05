BIZAR. Belg lost twintig jaar oude wiskundige puzzel op

Een Belg is erin geslaagd een cryptografische puzzel op te lossen die in 1999 werd ontwikkeld door het befaamde MIT (Massachusetts Institute of Technology). De bedenkers van de puzzel gingen ervan uit dat het 35 jaar zou duren vooraleer iemand met een oplossing op de proppen zou komen, maar dat was dus niet het geval.

Puzzelaars moesten een begingetal uit rekenen, door van een getal 80.000 miljard keer het kwadraat te berekenen. Met dat begingetal moest vervolgens een andere wiskundige opdracht worden opgelost die de bedenkers van de puzzel hadden opgesteld. De Belg Bernard Fabrot, die door zelfstudie leerde programmeren, sloeg er wonder boven wonder na drie jaar al in. Op 15 april legde hij de oplossing voor.







Geheim project

Fabrot, die actief is als zelfstandig programmeur, zegt dat hij pas in 2015 toevallig op het vraagstuk stootte. Hij liet zijn desktop thuis 24 uur op 24 berekeningen uitvoeren. Na drieënhalf jaar kon de Belg de code kraken. “Gedurende al die jaren heb ik niemand verteld dat ik aan het proberen was de puzzel op te lossen, behalve enkele goede vrienden”, aldus Fabrot aan het Amerikaanse technologiemagazine Wired. Zijn doorbraak kwam net op tijd, want ook een groep computerwetenschappers en experts in cryptografie hadden een project opgezet, met de bedoeling de MIT-puzzel te kraken. Ze waren er al in geslaagd een algoritme te ontwikkelen dat tien keer sneller rekent dan een klassieke computerprocessor.

Tijdscapsule

Nu de code gekraakt is, kan ook een tijdcapsule uit 1999 geopend worden. Dat zou gebeuren op 15 mei. De inhoud van de capsule is grotendeels onbekend, maar ze bevat een vijftigtal items van onder meer Tim Berners-Lee, uitvinder van het wereldwijde web, Bob Metcalfe, uitvinder van ethernet, en van Microsoft-stichter Bill Gates. Fabrot zegt aan Wired dat hij het meest nieuwsgierig is naar een van de eerste computerspelletjes: Zork. Ook dat bevindt zich in de capsule.