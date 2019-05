Bejaard koppel krijgt per ongeluk 20 kilo crystal meth opgestuurd

Een bejaard koppel uit het Australische Melbourne heeft een wel heel eigenaardig pakje thuisbezorgd gekregen. Het bleek te gaan om 20 kilo methamfetamine, ook wel bekend als crystal meth. De lading drugs heeft volgens de Australische nieuwszender ABC een straatwaarde van omgerekend zo’n zes miljoen euro.

De drugs kwamen per ongeluk bij het bejaarde koppel terecht, die het zware pakket in ontvangst namen. Later zagen ze dat het om grote zak vol wit poeder ging. Ze belden daarop meteen de politie, die vaststelde dat inhoud eigenlijk de harddrug crystal meth was.

Op leeftijd







“De bewoners van het huis zijn flink op leeftijd, dus ze beseffen niet hoe beduidend deze vondst is”, zegt Matthew Kershaw van de politie van Melbourne. Die verzekert wel dat het oudere koppel geen enkele fout heeft begaan.

Iets later viel de politie ook een gebouw binnen in Bundoora, een buitenwijk van Melbourne. Daar vonden ze nog eens twintig kilo van dezelfde harddrugs. Dat is goed voor in totaal zo’n 12,5 miljoen euro. Een 21-jarige jongen werd opgepakt en beschuldigd van het importeren van een grote hoeveelheid verdovende middelen.