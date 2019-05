Auto grotendeels geplunderd op parking BMW-garage Aartselaar

Dieven hebben vannacht een BMW gedemonteerd die geparkeerd stond op de parking van BMW Jorssen in Aartselaar. Voorlopig is er van de daders geen spoor.

Donderdagmorgen trof een vrouw haar BMW voor een groot stuk geplunderd aan op de parking van BMW Jorssen in Aartselaar. Ze plaatste een oproep op Facebook in de hoop de daders te vinden, maar voorlopig zonder succes. “Vannacht stond mijn wagen geparkeerd op de parking van Jorssen in Aartselaar. Deze morgen hebben we hem volledig geplunderd en leeggehaald aangetroffen. De criminelen die mijn wagen gedemonteerd hebben, moeten zich er wel enige tijd mee geamuseerd hebben. We hopen dat iemand iets gezien zou hebben en ons in de richting van de daders kan brengen”, klinkt het.

Niet meer rijvaardig







De politie is op de hoogte van de feiten en heeft aan Metro meegedeeld dat het onderzoek lopende is, maar van de daders nog geen spoor is. “Ik kan bevestigen dat er vannacht een BMW gedemonteerd werd op de parking van BMW Jorssen in Aartselaar. We hebben vastgesteld dat het voertuig niet meer rijvaardig is. Het labo is in kennis gesteld en zal een sporenonderzoek uitvoeren. Van de dader(s) hebben we voorlopig nog geen spoor”, aldus perswoordvoerster Sarah Debruyne van politiezone HEKLA.