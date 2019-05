WTA Rabat – Ook Elise Mertens plaatst zich voor kwartfinales

Titelverdedigster Elise Mertens (WTA-18) heeft zich woensdag probleemloos geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Marokkaanse Rabat (gravel/250.000 euro). Het Belgische topreekshoofd zette de Servische Ivana Jorovic (WTA-99) in twee sets opzij. Na 1 uur en 21 minuten haalde de Limburgse het met 6-4 en 6-0. In de eerste ronde had Mertens in een Belgisch onderonsje korte metten gemaakt met Kirsten Flipkens (WTA-59).

Voor een plaats in de halve finales neemt de titelverdedigster het op tegen het Griekse zesde reekshoofd Maria Sakkari (WTA-51), die met tweemaal 6-4 de maat nam van de Roemeense qualifier Isabella Shinikova (WTA-215). Het wordt de zesde confrontatie tussen de 23-jarige Mertens en leeftijdsgenote Sakkari. De stand is in evenwicht (3-3).

In totaal kwamen vijf Belgische vrouwen in actie in het enkelspel van het WTA-toernooi van Rabat. Behalve Mertens plaatsten ook Alison Van Uytvanck (WTA-52) en Ysaline Bonaventure (WTA-122) zich voor de kwartfinales. Zij strijden in een onderling duel voor een plekje bij de laatste vier. Greet Minnen (WTA-192) ging eruit in de derde en laatste kwalificatieronde, Flipkens strandde dus in de eerste ronde.

.







bron: Belga