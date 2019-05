skeyes – Woensdagnacht opnieuw verstoord luchtverkeer

In de nacht van woensdag op donderdag is er van 01.30 uur tot 04.30 uur geen vliegverkeer mogelijk in het westelijk deel van het Belgisch luchtruim. Dat meldt de woordvoerder van skeyes, Dominique Dehaene. Aanleiding is opnieuw een tekort aan luchtverkeersleiders.

De voorbije weken konden al verschillende nachten gedurende enkele uren geen vliegtuigen opstijgen of landen in (delen van) ons land door een tekort aan luchtverkeersleiders. Vooral het vrachtverkeer ondervindt hierdoor problemen.

Bij skeyes, het vroegere Belgocontrol, heerst er al lang een sociaal conflict, onder meer over de hoge werkdruk en de arbeidsorganisatie.

bron:Â Belga