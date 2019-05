Nepalese berggids is eerste dodelijke slachtoffer van klimseizoen in Himalaya

Een Nepalese sherpa, een berggids, is maandag om het leven gekomen toen hij op de berg Cho Oyu, de op vijf na hoogste berg ter wereld, een val van vijftig meter maakte. Hij is het eerste dodelijke slachtoffer van het klimseizoen in het Himalaya-gebergte, dat in april startte. Phujung Bhote was samen met vier andere sherpa’s touwen aan het vastmaken voor een expeditie met Duitse en Amerikaanse klimmers, toen hij uitgleed en een dodelijke val maakte in een bergspleet, zo maakte reisorganisator Everest Pariwar Treks bekend.

Het team probeert het lichaam te bergen, maar slecht weer bemoeilijkt de pogingen.

Cho Oyu, een buur van de Mount Everest, is 8.188 meter hoog.

Elk jaar proberen honderden bergbeklimmers de Mount Everest en andere pieken in het Himalaya-gebergte te beklimmen. Ieder jaar komen daarbij enkelen om het leven.

Nepal heeft dit jaar 375 mensen de toelating gegeven om te proberen de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, te bedwingen.

