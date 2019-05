Crisis Venezuela – Zeventigtal gewonden bij schermutselingen tussen ordediensten en manifestanten in Caracas

In Caracas zijn minstens 69 mensen gewond geraakt bij schermutselingen tussen de ordediensten en demonstranten die interim-president Juan Guaido steunen. Twee personen werden geraakt door kogels. Dat hebben de plaatselijke gezondheidsdiensten gemeld. Volgens diverse media zou ook een derde persoon door kogels zijn geraakt. Eerder was op diverse beelden te zien hoe militaire pantserwagens dinsdag in de Venezolaanse hoofdstad inreden op demonstranten die zelf die pantserwagens hadden aangevallen. De betogers gooiden ook met stenen naar de soldaten, die daarop onder andere traangas inzetten.

Oppositieleider en zelfverklaard interim-president Guaido had de bevolking dinsdag opgeroepen om de eindstrijd in te zetten tegen president Maduro.

Bron: Belga