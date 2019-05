Hilde De Baerdemaeker openhartig over depressie: “Ik wilde van een brug rijden”

Actrice Hilde De Baerdemaeker is tijdens ‘Gert Late Night’ bijzonder openhartig geweest over de depressie waarmee ze heeft gekampt. “Ik dacht: ik rij gewoon van deze brug.”

Tijdens ‘Gert Late Night’ kroop De Baerdemaeker met James Cooke onder de lakens. In bed vertelde ze hoe ze “een maand of zes, zeven” een zware depressie heeft gehad. “Ik ging toen naar de psychiater die me antidepressiva voorschreef.” Wanneer James haar vraagt of ze ooit zelfmoordgedachten had, reageert de actrice bijzonder eerlijk: “Een keer op de brug van Vilvoorde zat ik in mijn wagen en dacht ik: ‘ik rij er gewoon af’. Ik had letterlijk zin om het idee uit mijn hoofd te kloppen”.

Pure liefde







Haar steun en toeverlaat was om dat moment haar partner. “Mijn vent was ongelooflijk. Dan merk je wel dat het pure liefde is.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be