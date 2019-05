Al meer dan 3000 kilogram afval verzameld bij opruimactie Mount Everest

De Mount Everest is vuil. In het kader van een 45-daagse opruimactie is al meer dan 3.000 kilogram afval verzameld op amper twee weken tijd. Nepal startte de actie om mensen erop te wijzen dat de hoogste berg ter wereld langzamerhand verandert in een stortplaats.

Nepal is het beu dat bergbeklimmers de Mount Everest behandelen als een vuilnisbelt. Daarom startte het land op 14 april, het Nepalese Nieuwjaar, met de 45-daagse actie ‘Everest Cleaning Campaign’. De bedoeling is om 10.000 kilogram afval te verzamelen dat door toeristen en klimmers werd achtergelaten. Het is niet de eerste actie die wordt ondernomen om ‘het dak van de wereld’ schoon te krijgen. Sinds 2014 zijn klimmers verplicht om minstens acht kilogram afval mee te nemen bij hun terugtocht.

Vier lichamen







Tot nu toe werd het meeste afval aangetroffen rond de basiskampen. Maar ook de de zuidcol, de populairste klimroute, is er slecht aan toe. Logischerwijze zijn de grote schuldigen de honderden klimmers en sherpa’s die vuilnis achterlaten tijdens hun tocht naar de top. Het gaat zowel om bio-afbreekbaar als om niet-afbreekbaar afval zoals voedselverpakkingen, bierflesjes en lege zuurstofflessen. Tijdens de opruimactie troffen de schoonmakers ook vier lichamen aan.

Wereldmilieudag

De opruimactie loopt nog tot 29 mei. Dat is de dag waarop de Nieuw-Zeelandse bergbeklimmer Edmund Hillary en zijn Nepalese berggids, sherpa Tenzing Norgay, in 1953 als eerste de top van de Mount Everest bereikten. Voordat het verzamelde afval wordt gerecycleerd, zal het in Kathmandu tentoongesteld worden naar aanleiding van Wereldmilieudag op 5 juni.