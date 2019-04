Trump wil met rechtszaak verhinderen dat banken zijn financiële gegevens openbaar maken

Amerikaans president Donald Trump heeft tegen twee grootbanken -Deutsche Bank en het Amerikaanse Capital One- een rechtszaak aangespannen om te verhinderen dat ze details over zijn financiën aan het Congres zouden bekendmaken. Het zijn de Democraten die aan de banken de gegevens hadden gevraagd, in het kader van het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse politiek. Volgens Trump is de vraag aan de banken “opdringerig en overdreven”. Hij meent ook dat er “geen juridische basis” is om zijn bankgegevens bekend te maken. “De dagvaarding werd gebruikt om president Donald Trump lastig te vallen, om elk aspect te onderzoeken van zijn persoonlijke financiën, zijn bedrijven en privézaken van hem en zijn familie, en om een element te vinden dat hem politiek kan schaden”, luidt het in de klacht bij een federale rechtbank in New York.

Deutsche Bank liet eerder al verstaan dat ze bereid is om mee te werken met de autoriteiten. De bank bevestigt dat voornemen dinsdag en beklemtoont ook “elke gerechtelijke beslissing over het onderzoek te respecteren”. Deutsche Bank geldt als de huisbankier van de familie Trump. Ook in de jaren 1990, toen veel van zijn projecten overkop gingen, bleef de bank geld lenen aan het Trump-imperium. Deutsche bank zou zo’n 330 miljoen dollar hebben uitstaan bij de bedrijven van de Amerikaanse president.







Volgens bronnen zou Deutsche Bank sinds vorige week gestart zijn met het overmaken van financiële gegevens aan een rechter in New York. Het Amerikaanse Congres heeft nog niets ontvangen. Dat Congres, waarin de Democraten het Huis van Afgevaardigden controleren, had aan de bank onder meer details gevraagd over de intrestvoeten die aan de Trump Organization werden aangerekend. Het vroeg ook de gegevens op van de protagonisten in een grootschalige Russische witwaszaak, waarvoor Deutsche Bank in 2017 nog een boete van 630 miljoen dollar moest betalen in de VS.

Bron: Belga