Steven Vanackere bij Hoge Raad van Financiën

Ex-minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V), momenteel directeur bij de Nationale Bank (NBB), heeft een zitje bij de Hoge Raad van Financiën. Zijn benoeming verscheen op 19 april in het Staatsblad. Vanackere is er lid van de afdeling “financieringsbehoeften van de overheid”, die onder meer advies uitbrengt over het te volgen begrotingstraject. Vanackere werd vorig najaar benoemd tot directeur bij de Nationale Bank, als opvolger van Marcia De Wachter, die met pensioen ging. Bij de Hoge Raad van Financiën (HRF) neemt hij nu de plaats in van gouverneur van de NBB Jan Smet, die intussen ook met pensioen is. Smet was bij de HRF voorzitter van de afdeling financieringsbehoeften. Dat voorzitterschap is overgenomen door huidig gouverneur Pierre Wunsch.

bron: Belga