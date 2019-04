Militaire voertuigen rijden in op demonstranten

Militaire pantserwagens zijn vandaag ingereden op demonstranten in de Venezolaanse hoofdstad Caracas, zo blijkt uit beelden die het Britse SkyNews en het Amerikaanse NBC News via Twitter hebben verspreid. Een video via NBC News lijkt niet voor gevoelige kijkers bestemd. Of er bij het geweld mensen gewond of gedood zijn, is onduidelijk. Nabij de luchtmachtbasis La Carlota gooiden demonstranten met stenen naar leden van de Nationale Garde op motorfietsen. De veiligheidstroepen vuurden traangas op de menigte af.

bron: Belga