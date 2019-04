Crisis Venezuela – Oppositieleider Lopez gevlucht naar Chileense ambassade

Te midden van de machtsstrijd in Venezuela heeft de oppositieleider Leopoldo Lopez – die jarenlang opgesloten zat – zijn toevlucht gezocht in de ambassade van Chili in Caracas. Hij is er samen met zijn vrouw en dochter te gast, zo zei de Chileense minister van Buitenlandse Zaken Roberto Ampuero dinsdag op Twitter. “Chili herbevestigt zijn engagement ten opzichte van de Venezolaanse democraten.” Dinsdagochtend werd Lopez door naar de oppositie overgelopen soldaten bevrijd uit huisarrest. Hij was daarna te zien aan de zijde van Juan Guaido in een videoboodschap waarin de zelfverklaarde interim-president de bevolking en militairen opriep zich bij hem aan te sluiten en president Nicolas Maduro van de macht te verdrijven.

Lopez is de oprichter van de oppositiepartij Voluntad Popular en zat sinds 2014 in de cel, toen bij protesten tegen de regering meer dan veertig mensen omkwamen. Hij werd door een rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar wegens aanzetten tot geweld. Volgens mensenrechtenorganisaties en verscheidene buitenlandse regeringen ging het om een politiek proces. In juli 2017 werd zijn celstraf omgezet in huisarrest.

Bron: Belga