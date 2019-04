Proloog Ronde van Romandië gaat naar nobele onbekende Jan Tratnik

Victor Campenaerts had zijn zinnen gezet op een overwinning in de proloog van de Ronde van Romandië, maar na een val mocht hij een goed resultaat op zijn buik schrijven. De dagzege was verrassend voor Jan Tratnik (Bahrain Merida), die zijn landgenoot Primoz Roglic klopte.

Tratnik klokte af na 5:06 en was een seconde sneller dan zijn landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma), die vorig jaar de eindzege pakte in de Ronde van Romandië, en de Zwitser Tom Bohli (UAE-Team Emirates).

Topfavoriet Campenaerts, die als zesde aan de start kwam in Neuchâtel, raakte de stoeprand bij het uitkomen van één van de vele bochten op het technische parcours en schoof zo weg. Hij kon wel zijn weg verderzetten en finishte na de 3,8 kilometer uiteindelijk ontgoocheld met een tijd van 6:09.

In de afsluitende tijdrit over 16,8 kilometer in Genève krijgt de werelduurrecordhouder zondag wel nog een nieuwe kans op tijdritwinst in deze Ronde van Romandië.