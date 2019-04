VIDEO. Chimpansee scrolt door Instagram op smartphone

Het is geen geheim dat mens en aap hard op elkaar lijken. Maar in een recente video op Instagram is een chimpansee te zien die de moderne mens wel heel dicht benadert. De aap zit immers op zijn gemakje door Instagram te scrollen op een smartphone. En dat op eigen houtje.

Dat de chimpansee de nauwste verwant is van de mens weten we al langer. Maar in een recent Instagramfilmpje lijkt de mensaap wel akelig hard op ons. In het clipje is te zien hoe een chimpansee gefascineerd door Instagram scrolt op een Iphone. De aap houdt de smartphone vast met beide handen en scrolt met de duim naar beneden. Wanneer de aap een foto ziet die hem aanstaat, klikt hij die open en kijkt naar de afbeelding tot hij iets anders wil. Dan keert hij terug naar de feed en scrolt verder alsof hij nooit iets anders gedaan heeft.

Experten boos







Experten zijn alvast geen fan van de video. Zij waarschuwen voor de negatieve impact die het clipje kan hebben op het behoud van dieren in het wild. Zij willen dat mensen de video niet delen noch liken. Primatologe Adriana Lowe denkt dat het in de video gaat om een chimpansee die als huisdier wordt gehouden. “Een heel, heel slecht idee. Chimpansees zijn niet geschikt als huisdier. Het zijn intelligente sociale wezens waar niet altijd even makkelijk voor gezorgd kan worden.” De gerenommeerde biologe Jane Goodall treedt haar collega bij en zegt dat ze zeer teleurgesteld is door de inhoud van de video.

Authentiek?

Niet iedereen is overtuigd van de echtheid van het filmpje. Sommigen hebben al gewezen op het feit dat het mogelijk vervalst is. De video werd geüpload op de Instagrampagina van dierenactivist Mike Holston, maar de oorspronkelijke bron is niet bekend. Sommigen speculeren dat het filmpje werd opgenomen in het controversiële Amerikaanse dierenpark Myrtle Beach Safari. Desondanks ging de video de wereld rond en werd het al meer dan anderhalf miljoen keer bekeken.