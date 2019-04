President Maduro lijkt poging tot staatsgreep in Venezuela onder controle te hebben

De president van Cuba, Miguel Díaz-Canel, keurt de jongste ontwikkelingen in de machtsstrijd in Venezuela dan weer af. “We veroordelen deze putschistische beweging, die als doel heeft om het land met geweld te bedekken”, zei het staatshoofd op Twitter.

Weinig verrassend koos ook de VS de kant van Guaido. “De VS steunen ‘Operatie Vrijheid'”, zo heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo laten weten op Twitter. “Ik volg de situatie in Venezuela van zeer nabij. De Verenigde Staten van Amerika staan achter het Venezolaanse Volk en hun Vrijheid”, twitterde president Donald Trump nog later.

“Stalen zenuwen”