Verkiezingen19 – Kandidaat-voorzitters beloven gendergelijke Europese Commissie

Alle kandidaat-voorzitters hebben maandagavond op een verkiezingsdebat in het Nederlandse Maastricht beloofd dat de volgende Europese Commissie uit even veel mannen als vrouwen zal bestaan. Daarom willen ze dat alle lidstaten een mannelijke en vrouwelijke kandidaat voordragen. Zowel de sociaaldemocraat Frans Timmermans, de liberaal Guy Verhofstadt, de groene Bas Eickhout, de conservatief Jan Zahradil als de uiterst linkse Violeta Tomic engageerden zich om een gendergelijke Commissie op de been te brengen indien zij na de Europese verkiezingen van 23 tot 26 mei Jean-Claude Juncker zouden opvolgen als baas van het dagelijks bestuur van de Europese Unie.

De Europese boegbeelden steunden het voorstel van de Zweedse buitenlandminister Margot Wallström, die eerder al suggereerde dat alle lidstaten een mannelijke én een vrouwelijke kandidaat zouden moeten voordragen. Het zijn de nationale regeringen die elk een kandidaat voordragen, maar verscheidene sprekers wezen erop dat ze voldoende hefbomen in handen hebben om de lidstaten in de pas te dwingen.

“Wij zouden als Europees Parlement kunnen zeggen: we starten geen hoorzittingen met de kandidaat-eurocommissarissen, en er komt geen goedkeuring van de nieuwe Commissie indien de lidstaten niet elk twee kandidaten voordragen: een man en een vrouw”, stelde Verhofstadt. Eickhout wees erop dat de voorzitter de portefeuilles verdeelt binnen de Commissie. “Ik zou de mooiste posities aan vrouwen geven.”

“De voorzitter kan de lidstaten onder druk zetten om goede vrouwelijke kandidaten voor te dragen en hen in ruil een mooie portefeuille geven”, beaamde Timmermans. Een voorstander van quota is de huidige vicevoorzitter niet. “Het gevaar bestaat dat je het stigma krijgt dat je het te danken hebt aan quota, niet aan je kwaliteit”.

De kandidaat van de christendemocratische en conservatieve EVP, Manfred Weber, was niet aanwezig in Maastricht, maar Timmermans wees erop dat ook de Duitser zich een voorstander van een gendergelijke Commissie had getoond.

De aanwezigheid van vrouwen in de Commissie is een oud zeer. Vijf jaar geleden moest Juncker alle zeilen bijzetten om de lidstaten aan te sporen meer vrouwelijke kandidaten voor te dragen. Uiteindelijk telde zijn ploeg negen vrouwen en negentien mannen.

bron: Belga