Taskforce spoort al een jaar geen minderjarigen meer op

Nooit verdwenen er meer niet-begeleide minderjarigen dan in 2018. Maar een taskforce die speciaal werd opgericht om het probleem aan te pakken, is al een jaar niet meer bijeengekomen. Dat schrijft het weekblad Knack in zijn editie die dinsdag verschijnt. Voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) kondigde de oprichting aan na de verdwijning van de negenjarige Brahim Bakali uit de lokalen van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel, ondertussen bijna twee jaar geleden. De jongen werd na drie dagen teruggevonden in het centrum van onze hoofdstad.

De taskforce bracht de betrokken overheidsdiensten samen om inlichtingen uit te wissel over niet-begeleide minderjarigen die van de radar verdwenen. Ze probeerde ook tot één aanpak van verdwijningen te komen, maar de poging om één protocol op te stellen, strandde in april 2018. Dat was de laatste keer dat de taskforce bijeenkwam.

Volgens Francken was er geen enkele bereidheid vanuit het kabinet-Justitie om de protocollen te herzien. “De Dienst Voogdij is al jaren een vreselijk problematisch geval. Hij kan veel beter onder de DVZ komen in plaats van onder de FOD Justitie. Dat zou efficiënter zijn voor onder meer opvang, permanentie, leeftijdsbepaling, enzovoort”, zegt Francken in Knack.

Volgens de woordvoerster van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) verschilden beide kabinetten soms van mening over de opvang van de niet-begeleide minderjarigen, maar werkten ze op andere domeinen goed samen. Ze wijst er ook op dat de minister altijd heeft ingezet op de goede werking van de Dienst Voogdij en de opvang voor minderjarigen.

“De FOD wil de Dienst Voogdij onder zijn hoede houden omdat hij de rechten van het kind vrijwaart – een wezenlijke taak van justitie. De dienst was vertegenwoordigd op alle vergaderingen van de Taskforce waarvoor hij werd uitgenodigd, en heeft in samenwerking met Fedasil oplossingen gezocht om kinderen op te vangen”, aldus Geens’ woordvoerster.

Intussen is Maggie De Block (Open Vld) bevoegd voor Asiel en Migratie. Haar kabinet wil de draad van de Taskforce weer oppikken, maar het ziet ernaar uit dat dat niet meer zal gebeuren voor de verkiezingen van 26 mei.

