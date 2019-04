Islamitische Staat geeft eerste video sinds 2014 van leider vrij

De terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft een video vrijgegeven waarop leider Abu Bakr al-Baghdadi te zien is. Het zou gaan om de eerste video van de leider sinds 2014. Toen was een video vrijgegeven enkele dagen nadat het zelfverklaarde kalifaat was uitgeroepen in Irak en Syrië. IS gaf de video vrij via de mediatak al-Furqan. Daarop is al-Baghdadi te zien terwijl hij op de grond zit in een kamer en met andere militanten spreekt, van wie de gezichten onherkenbaar zijn gemaakt. Het is niet duidelijk waar de video is gemaakt.

Bron: Belga