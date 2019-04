Illegaal opdrijven van elektrische fietsen is wijdverspreid

Een elektrische fiets opdrijven, is een courante praktijk. Dat blijkt uit undercoveronderzoek van de VRT. Fietshandelaars zijn bereid om een gewone elektrische fiets op te drijven tot die de snelheid van een (veel duurdere) speedpedelec haalt, of zelfs nog een hogere snelheid. Een praktijk die voor alle duidelijkheid verboden is en levensgevaarlijk. Van de zes winkels die de reporters op één dag lukraak bezochten, bleken er aanvankelijk vijf bereid om te helpen met het opdrijven van een fiets. Dat ging van het spontaan aanbieden om een opgedreven elektrische fiets te verkopen (zelfs zonder dat de vraag gesteld was), een voorstel om de fiets op te drijven tot maar liefst 70 kilometer per uur en een onmiddellijke “ja” op de vraag, met de waarschuwing dat het wel illegaal was. Eén handelaar haakte af na een dodelijk ongeval van een jongere met een e-bike, dat veel media-aandacht gekregen had.

Het verkeersveiligheidsinstituut Vias is formeel: een e-bike die opgedreven is tot boven de 25 km/u is verboden op de openbare weg. Bovendien vernauwt bij een hoge snelheid het gezichtsveld: de fietser raakt in een soort tunnelvisie waardoor hij de gevaren veel minder ziet aankomen. Ongevallen bij dergelijke snelheden veroorzaken bovendien ernstige letsels.







Overtredingen met opgedreven e-bikes opsporen, is zo goed als ondoenbaar, stelt Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en korpschef van de politiezone Westkust. Een vastgestelde overtreding kan bovendien makkelijk juridisch aangevochten worden. De overtreder kan altijd beweren dat hij op eigen spierkracht meer dan 25 kilometer per uur reed.

bron: Belga