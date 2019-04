Europa wil jonge landbouwers zachte leningen bieden

De Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB) hebben vandaag een nieuw initiatief ten gunste van jonge landbouwers gepresenteerd. Het programma zou tot twee miljard euro aan zachte leningen moeten bieden voor jonge mensen die een landbouwbedrijf willen runnen. De EIB maakt zelf één miljard euro vrij. Bedoeling is dat lokale banken, die het programma zullen beheren, op hun beurt ook nog eens één miljard euro investeren. Het zou de jonge landbouwers toegang moeten bieden tot leningen met langere looptijden tot 15 jaar, lagere rentes en soepele voorwaarden. Zo zouden de terugbetalingen bijvoorbeeld pas na vijf jaar kunnen aanvangen.

Uit Europese statistieken blijkt dat jonge landbouwers het niet steeds makkelijk hebben om kredieten vast te krijgen. In 2017 werd meer dan een kwart van de aanvragen van de Europese jonge boeren bij de banken afgewezen. Andere landbouwbedrijven kregen slechts in 9 procent van de aanvragen een nul op het rekest.







“Toegang tot financiering is cruciaal en te vaak een obstakel voor jonge mensen die in de sector willen werken. Elf procent van de Europese landbouwers is jonger dan 40 jaar. Hen ondersteunen is een prioriteit voor de Europese Commissie en voor de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid”, stelt eurocommissaris voor Landbouw Phil Hogan in een mededeling.

Samen met collega Marianne Thyssen, Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel, Europees lijsttrekker Kris Peeters en de Europarlementsleden van CD&V zal Hogan het initiatief vanmiddag kunnen een extra duwtje in de rug gebruiken. De toegang tot productiefactoren, waaronder kapitaal, maar ook grond, blijft uitermate belangrijk voor hen”, onthaalt Magnus het initiatief in een mededeling.

Magnus is ondervoorzitter van Groene Kring, de grootste koepelorganisatie van jonge boeren in Vlaanderen. De organisatie hoopt dat er bij de uitvoering van het programma in Vlaanderen aandacht wordt gegeven aan een verlaging van de eigen inbreng, het bieden van waarborgen en flexibiliteit in de afbetaling.

bron: Belga