VIDEO. Kat klopt beleefd op de deur om binnen te mogen

In Wales was afgelopen vrijdag een bizar tafereel te zien. Een zwarte kat klopte beleefd op de huisdeur van zijn baasje om binnengelaten te worden. Wanneer de deur dicht bleef, klopte de kat zelfs een tweede keer aan en bleef geduldig wachten.

In Cardiff, de hoofdstad van Wales, woont een wel heel beleefd huisdier. De afgelopen dagen ging op Facebook een video viraal van een zwarte kat die de deurklopper gebruikt om binnengelaten te worden. Om zes uur ’s ochtends klopt de kat drie keer op de deur. De deur blijft gesloten, waarop het beestje een tweede keer aanklopt en vervolgens geduldig afwacht. De kat werd in de commentaren prompt omgedoopt tot een ‘party animal’ die terug thuiskwam van een nachtje feesten.

Meer dan een miljoen views







De video werd gedeeld door Skeekilah Jones op Facebook. Zij schreef bij haar video: “Zie ik dingen die er niet zijn omdat het zes uur ’s ochtends is, of is de kat werkelijk op de deur aan het kloppen?” De video werd intussen al meer dan een miljoen keer bekeken en meer dan 400.000 keer gedeeld. Of het beestje ook effectief werd binnengelaten, weet helaas niemand.