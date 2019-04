Chris Brown in de clinch met Chvrches: “Ik hoop dat ze voor een rijdende bus lopen”

Het is hommeles in muziekland en dit keer zowaar niet tussen twee rappers of een groep met elkaar door de straat rollende bandleden. Deze keer liggen R&B-zanger Chris Brown en de indieband Chvrches met elkaar overhoop.

De leden van Chvrches waren onlangs niet te spreken over hun collega Marshmello, waarmee ze samen het nummer ‘Here With Me’ maakten, nadat die een samenwerking was aangegaan met Chris Brown. “We zijn erg overstuur, in de war en teleurgesteld door Marshmello’s keuze om samen te werken met Tyga en Chris Brown”, zo schreven de Schotten vorige week op social media. “We houden van en respecteren Mello als persoon, maar door samen te werken met misbruikers en ‘roofdieren’, wordt hun gedrag mogelijk gemaakt, goedgepraat en uiteindelijk zelfs aangemoedigd. Dat is niet iets waar we achter kunnen of willen staan.”







Dit bericht bekijken op Instagram

“Losers”

De commentaar bereikte ook Chris Brown en die is om het zachtjes uit te drukken niet blij. Hij reageerde furieus onder de foto. “Wat een hoop losers! Dit is het soort mensen waarvan ik hoop dat ze voor een rijdende bus vol geesteszieke patiënten lopen. Blijf kruipen over je eigen onzekerheden en haat. Ik ben zwart en trots. En ik weet dat het pijn doet omdat jullie worstelen met het leven en jullie gedwongen zijn om mijn succes te zien. Jullie zijn niet eens nummer twee. (En denk eraan: tweede plaats betekent gewoon dat jullie als eerste verloren zijn.) Nog een fijne dag verder, boeren.”

Ook zijn collega Tyga las het bericht van Chvrches, maar hij reageerde een stuk rustiger. “We zijn allemaal kinderen van god. Iedereen maakt fouten, niemand is perfect. Laten we het positief houden.”

Grove reacties

Sinds frontvrouw Lauren Mayberry het bericht op Instagram plaatste, ontving ze al heel wat haatdragende berichten van fans van Chris Brown. Ze deelde er enkele van op haar Instagrampagina. Zo schrijft iemand te hopen dat Tyga Mayberry verkracht en dat ze vervolgens in elkaar wordt geslagen door Brown. Een ander schrijft dan weer dat hij haar schedel zal inslaan als ze haar mening over Brown niet voor zich houdt.