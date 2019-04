Willem Van Schuerbeek maakt favorietenrol waar

Willem Van Schuerbeek heeft vandaag de Antwerp Marathon gewonnen. De 34-jarige olympiër finishte in 2u21:43, bijna negen minuten boven zijn persoonlijk record uit 2015. Astrid Verhoeven was de beste bij de vrouwen. Op de olympische marathon in Rio de Janeiro finishte Van Schuerbeek in 2016 als 56e in 2u18:56. In Antwerpen kwam hij vandaag halverwege door in 1u10:15, maar kende in de tweede wedstrijdhelft nog wat verval. De Nederlander Colin Bekers finishte als tweede in 2u26:58, nummer drie was opnieuw een Belg met Adrien Born die 2u33:36 klokte.

Van Schuerbeek volgt op de erelijst in Antwerpen de Keniaan Ezekiel Kiprop Koech op. Bij de vrouwen zorgde de 24-jarige marathondebutante Astrid Verhoeven voor een knappe prestatie. Ze won in 2u41:22 en komt daarmee meteen de Belgische top 35 aller tijden op de marathon binnen.







Later vandaag volgt om 14u30 nog de Antwerp Ten Miles, het grootste loopevenement van België. Het is de laatste keer dat de Antwerp Marathon en de Ten Miles op dezelfde dag doorgaan. Vanaf 2020 verhuist de marathon naar september, de Ten Miles blijft in april.

bron: Belga