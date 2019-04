VN roepen op tot internationale hulp na cycloon in Mozambique

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), Antonio Guterres, roept de internationale gemeenschap op om bijkomende middelen vrij te maken voor de slachtoffers van cycloon Kenneth in zuidelijk Afrika. De storm heeft al vijf levens geëist in Mozambique en drie op de Comoren. In het noorden van Mozambique waren er vandaag aanhoudende overstromingen door de hevige regenval, drie dagen nadat de cycloon aan land was gekomen. In sommige buurten neemt het waterpeil snel toe en hulpverleners bereiden zich voor op vernietigende waterstromen. Volgens de VN zijn ongeveer 170.000 mensen getroffen.

Kinderrechtenorganisatie UNICEF zegt dat 368.000 kinderen in Mozambique in gevaar verkeren en mogelijk levensreddende noodhulp nodig zullen hebben. Verschillende gemeenschappen zijn nog afgesloten van de buitenwereld, waardoor de hele omvang van de ramp nog niet duidelijk is.







Vorige maand kwamen al minstens 600 mensen om het leven door cycloon Idai. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) is het de eerste keer dat twee cyclonen van dergelijke hevige intensiteit Mozambique in hetzelfde seizoen treffen.

Bron: Belga