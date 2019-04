Schietpartij synagoge – Vermoedelijke dader publiceerde mogelijk manifest

De vermoedelijke dader van de schietpartij in een synagoge in Californië is geïdentificeerd als de 19-jarige John Earnest, een blanke inwoner van San Diego. De speurders doorzoeken nu de berichten die de man op sociale media heeft gepost, waaronder ook een mogelijk manifest. Bij de schietpartij zaterdag in het joodse gebedshuis Chabad in Poway kwam een persoon, een oudere vrouw, om het leven. Drie andere aanwezigen raakten gewond. Het gaat om een meisje en twee mannen, onder wie de rabbi van de synagoge. Ze verkeren niet in levensgevaar.

De vermoedelijke schutter wordt momenteel verhoord. Hij heeft geen strafblad en er zijn momenteel geen aanwijzingen dat hij banden heeft met groeperingen van witte supremacisten, liet sheriff William Gore van de politie van San Diego weten. Er wordt een onderzoek gevoerd wegens moord, maar de speurders houden ook rekening met een haatmisdrijf. Nog volgens Gore wordt nagegaan of Earnest iets te maken had met de recente brandstichting in een moskee in de regio.

Er circuleert onder zijn naam ook een soort van manifest op het internet, maar de authenticiteit daarvan wordt momenteel nog geverifieerd.

De schutter viel het gebedshuis rond 11.23 uur zaterdag plaatselijke tijd (20.23 uur Belgische tijd) binnen en opende het vuur met een semiautomatisch aanvalsgeweer. Op dat moment bevond zich in de synagoge een honderdtal mensen. Zij vierden er de laatste dag van Pesach, het joods voorjaarsfeest waarmee de Exodus uit Egypte wordt herdacht. Een agent van de grenspolitie die niet van dienst was maar toevallig aanwezig was op het moment van de feiten zou de confrontatie zijn aangegaan met de vluchtende dader. De schutter kon later op een snelweg worden tegengehouden en opgepakt. Hij bood geen weerstand.

De schietpartij in Poway, dat zo’n 40 kilometer ten noorden van San Diego ligt, komt er exact zes maanden na de dodelijke schietpartij in de synagoge van Pittsburgh, in de deelstaat Pennsylvania. Daarbij vielen op 27 oktober 2018 elf doden.

