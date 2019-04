Rally van Argentinië – “Dit is een zege van het collectief”

Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul hebben in Argentinië een haast perfecte wedstrijd gereden. Het Belgische duo reed een foutloze en slimme wedstrijd en trekt met een bonus van tien punten richting Chili voor de volgende opdracht. “Dit is een geweldige overwinning. Een zege van het collectief”, reageerde Neuville. “Iedereen heeft heel hard gewerkt. Niet alleen het team hier aanwezig in Argentinië, maar ook in de fabriek in Duitsland. We hebben progressie gemaakt en daar ben ik dankbaar voor. We scoren hier belangrijke punten, maar er komen nog moeilijke opdrachten. Te beginnen over twee weken in Chili. Een wedstrijd waar we niets van weten. Als we daarna nog de leiding in het kampioenschap hebben, komen we naar Europa en wordt het moeilijker. Want dan wacht ons weer meer schoonmaakwerk als eerste op de baan.”

bron: Belga