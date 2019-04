Ouders onderschatten vaak overgewicht van hun kinderen

Meer dan de helft van de ouders met struise kinderen onderschat het overgewicht van hun kroost. Ze zien zoon- of dochterlief vaak niet voor dik of zwaarlijvig aan, ook al valt het kind volgens de wetenschap wel in die categorie. De kinderen zelf zijn zich dikwijls evenmin bewust van de mate van hun overgewicht. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat werd voorgesteld op een Europees congres voor Adipositas (vetzucht) in het Schotse Glasgow. Het congres duurt nog tot woensdag. De onderzoekers baseerden zich voor hun conclusie op 87 studies die de voorbije 20 jaar wereldwijd werden uitgevoerd. De onderzochte data hebben betrekking op zowat 24.774 kinderen en jongeren tussen de 0 en 19 jaar en hun ouders.

“Ondanks inspanningen om de bevolking bewust te maken van het probleem van obesitas blijkt uit onze vaststellingen dat het overgewicht van kinderen vaak onderschat wordt”, verklaart Abrar Alshahrani van de Engelse universiteit van Nottingham. Daardoor krijgen vele kinderen niet de ondersteuning die ze nodig hebben om gezond te blijven.

Het aantal kinderen en jongeren die met overgewicht kampen is de voorbije veertig jaar wereldwijd meer dan vertienvoudigd. Het aantal vijfjarige meisjes met obesitas steeg van 5 miljoen in 1975 naar 50 miljoen in 2016. Bij de jongens ging het in dezelfde tijdspanne van 6 miljoen naar 74 miljoen.

Toch blijkt 55 procent van de ouders van te dikke kinderen het gewicht van hun spruiten te onderschatten, vooral wanneer het gaat om erg jonge kinderen. Moeders en vaders die zelf te veel kilo’s met zich meeslepen en een beperkte scholing hebben genoten, slaan de bal het vaakst mis. Van de zwaardere kinderen en tieners zelf schat ongeveer 34 procent het eigen gewicht te gunstig in. Opmerkelijker nog is dat ook artsen vaak geen juiste inschatting maken, zeggen de onderzoekers.

bron:Â Belga