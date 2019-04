Eerste editie van het Nuclear Pride Fest zet voordelen kernenergie in de verf

Het Europakruispunt voor het Centraal Station in Brussel was zondag het decor van heel wat informatiestandjes die de lof zingen van de kernenergie. Dat gebeurde in het kader van het eerste, internationale Nuclear Pride Fest. Ook de Amerikaanse econoom en oprichter van de denktank Environmental Progress, Michael Shellenberger, was van de partij.

“We willen de politiek duidelijk maken dat het fout is om uit de nucleaire energie te stappen, want dat is nefast voor het milieu en zal energie duurder maken”, zegt Paul Bossens, mede-oprichter van de burgerbeweging 100TWh. “De alternatieven zijn niet zo goed ontwikkeld om het nucleaire te vervangen”, vervolgt hij.

De verdedigers van de kernenergie wijzen erop dat er in België nog nooit een nucleair incident is geweest, net zoals in de andere Europese landen en de VS. De sector van de nucleaire energie heeft volgens hen zeer hoge veiligheidsstandaarden.

Bron: Belga