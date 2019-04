Bedrijfscoaches in zestig bedrijven

Zestig Vlaamse bedrijven schakelen een bedrijfscoach in om hun medewerkers te helpen gezonde keuzes te maken op het werk. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op de Dag van de Veiligheid en Gezondheid op het werk. Drie jaar geleden lanceerde de Vlaamse regering de bedrijfscoaches om vooral bij kleine en middelgrote ondernemingen acties op te zetten om de gezondheid van de werknemers te verbeteren. “Want gezonde werknemers voelen zich beter op het werk, zijn productiever en vallen minder snel uit”, klinkt het.

De Vlaamse regering trok 2,8 miljoen euro uit voor het project, waaraan ook het Vlaams Instituut Gezond Leven en werkgeversorganisaties Voka en Verso meewerken. Er zijn intussen al 50 bedrijfscoaches opgeleid. Wettelijk verplicht is het niet, maar toch hebben al 178 bedrijven een aanvraag ingediend. Voor twintig uur coaching betaalt een bedrijf 500 euro. De Vlaamse overheid past 1.000 euro bij.

“Concreet helpt zo’n bedrijfscoach de onderneming met het uitwerken van een preventief gezondheidsbeleid”, zegt Karlien Devloo, projectcoördinator bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. “Dat moet ervoor zorgen dat hun medewerkers ook op het werk in een gezonde werkomgeving gemakkelijker de gezonde keuze maken. Denk maar aan het aanbieden van fruit, begeleiding om te stoppen met roken of het voorzien van fietsvergoedingen.”

bron: Belga