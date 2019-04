VIDEO. Internet in de ban van ‘geest’ in slaapkamer

Een vrouw heeft een griezelige video gedeeld waarin ze beweert een geest te zien in en rond het bed van haar vader. “Enorm huiveringwekkend”, klinkt het onder meer in de reacties.

De vader van Shyann Rachael had de afgelopen weken het gevoel dat er een mysterieuze aanwezigheid in zijn slaapkamer was. Zo merkte hij dat zijn lakens telkens op onverklaarbare wijze verschoven werden.

Hij besloot daarop een camera te laten draaien terwijl hij sliep. En jawel, op de beelden is te zien hoe zijn lakens op en neer gaan door een vreemde gedaante die opduikt en plots in lucht opgaat.

Zijn dochter plaatste de griezelige video op Twitter en vroeg haar volgers om een verklaring. “Het angstzweet breek me uit. Kijk hoe de lakens omhoog komen en wat er langs opzij opduikt”, schrijft de vrouw uit Californië erbij.

Heel wat volgers konden hun ogen niet geloven, en ook op Reddit werden de beelden uitvoerig besproken. “Enorm huiveringwekkend. Hoe vaker je de beelden bekijkt, des te vreemder ze worden”, reageert iemand. “Ofwel is dit volledig in scène gezet, ofwel is het een van de griezeligste dingen ik ooit gezien hebt”, schrijft iemand anders.

Sommigen menen een verklaring te hebben voor het schouwspel. “Het lijkt me dat de man zich gewoon omdraait en zijn lakens wegduwt”, klinkt het. “Fake! Iedereen weet dat lakens geesten weghouden”, knipoogt nog iemand.

My dad has been feeling his sheets being messed with and someone sitting on his bed in the night so he set up a camera. This is what he saw. I’m freaked tf out. @Zak_Bagans pic.twitter.com/JJHv4dxqcB

— shy 🥀 (@shyannrachael) April 21, 2019