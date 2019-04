WTA Stuttgart – Kontaveit naar finale na forfait Osaka

Anett Kontaveit (WTA 15) speelt zondag de finale van het WTA-toernooi in het Duitse Stuttgart (gravel/886.077 dollar). De Estse moest niet in actie komen in de halve finales, na het forfait van het nummer één van de wereld Naomi Osaka. De Japanse sukkelt met een buikspierblessure. In de finale treft achtste reekshoofd Kontaveit de winnares van het duel tussen het Tsjechische derde reekshoofd Petra Kvitova (WTA 3) en het Nederlandse zesde reekshoofd Kiki Bertens (WTA 7).

De 23-jarige Kontaveit staat voor de vijfde keer in een finale op het WTA-circuit. In 2017 won ze het toernooi in het Nederlandse Rosmalen, haar enige titel tot dusver.

bron: Belga