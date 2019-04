WTA Istanboel – Martic bereikt finale na opgave Gasparyan

De Kroatische Petra Martic (WTA 40) heeft zich zaterdag als tweede gekwalificeerd voor de finale van het graveltoernooi in Istanboel (250.000 dollar). Martic won de eerste set met 6-1 in de halve finale tegen Margarita Gasparyan (WTA 72), waarna de Russin de handdoek in de ring wierp. De Kroatische, die voor de vierde keer in een WTA-finale staat, won vorig jaar het WTA 125-toernooi in Chicago.

De Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 46) is de opponente van Martic in de finale. Zij versloeg haar landgenote Barbora Strycova (WTA 47) met 6-2 en 6-1. Voor Vondrousova wordt het haar derde WTA-finale. In april 2017 klopte ze in het Zwitserse Lugano de Estse Anett Kontaveit. Begin dit jaar, in februari, verloor ze van Alison Van Uytvanck in Boedapest.

Martic en Vondrousova stonden al drie keer tegenover elkaar, telkens won de Kroatische.

bron:Â Belga