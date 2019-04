Weerbericht – Regen en wind

Het wordt een uitdagende dag voor wie een dagje aan zee gepland heeft. Het gaat regenen, maar een paraplu zal geen oplossing zijn. Het gaat immers ook stevig waaien. Het KMI geeft code geel voor de kust, wegens rukwinden van 80 km/uur of iets meer. De zaterdag begint zwaarbewolkt met perioden met regen. Vanaf het westen wordt het stilaan overal wisselend tot zwaarbewolkt met buien. Plaatselijk is een onweer niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 graden in het centrum.

Er waait een meestal vrij krachtige wind uit zuidwest, ruimend naar westzuidwest. Aan de kust is de westenwind krachtig tot soms zeer krachtig. Het KMI verwacht rukwinden van 60 tot 80 km/uur of aan zee mogelijk nog iets meer.

’s Avonds en ’s nachts blijft het wisselvallig met enkele buien. Tijdens het tweede deel van de nacht gaat het regenen vanaf het noordwesten. De minima liggen tussen 3 en 7 graden. De naar het zuidwesten krimpende wind wordt geleidelijk matig. Aan de kust waait er een vrij krachtige tot krachtige westelijke wind. Aanvankelijk zijn er nog rukwinden tot 60 km/uur mogelijk.

Zondag gaat het eerst regenen. Daarna blijft het wisselvallig met buien, mogelijk met een paar donderslagen, en enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 5 of 6 graden in de Hoge Ardennen en 11 of 12 graden in Laag- en Midden- België. De meestal matige westen- tot zuidwestenwind ruimt naar het westnoordwesten. Aan zee waait er een vrij krachtige noordwestenwind.

bron: Belga