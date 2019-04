Schietpartij synagoge – Dode en drie gewonden bij schietpartij in synagoge in Californië

Bij een schietpartij in een synagoge in de buurt van San Diego, in de Amerikaanse deelstaat Californië, zijn een dode en drie gewonden gevallen. Dat heeft burgemeester van Poway, Steve Vaus op een persconferentie bevestigd. Aanvankelijk waren er vier gewonden, maar een vrouwelijk slachtoffer bezweek inmiddels aan haar verwondingen. De andere gewonden zijn volgens de burgemeester niet in levensgevaar. Een van hen is de rabbi van het joodse gebedshuis Chabad. Hij kreeg naar verluidt een kogel in de hand.

De vermoedelijke dader, een 19-jarige blanke jongeman uit San Diego, werd opgepakt. Hij viel het gebedshuis rond 11.23 uur zaterdag plaatselijke tijd (20.23 uur Belgische tijd) binnen en opende het vuur met een semiautomatisch aanvalsgeweer. Op dat moment bevond zich in de synagoge een honderdtal mensen. Diverse media melden dat een bewaker die zich in het gebouw bevond, erger kon voorkomen.

Volgens de burgemeester werden inmiddels versterkte veiligheidsmaatregelen genomen aan andere religieuze plaatsen in Poway. Hij bestempelt de feiten als een haatmisdrijf.

De schietpartij in het joodse gebedshuis Chabad in Poway komt er exact zes maanden na de dodelijke schietpartij in de synagoge van Pittsburgh, in de deelstaat Pennsylvania. Daarbij vielen op 27 oktober nog elf doden. Het incident van zaterdag valt ook samen met de laatste dag van Pesach, het joods voorjaarsfeest waarmee de Exodus uit Egypte wordt herdacht.

President Donald Trump heeft op Twitter al zijn diepste medeleven geuit en hij belooft dat de zaak grondig zal worden onderzocht.

bron: Belga