Man die inreed op voetgangers, viseerde moslims

Een 34-jarige ex-militair die dinsdag in het Amerikaanse Sunnyvale (California) met zijn auto inreed op voetgangers, zou dat gedaan hebben omdat hij dacht dat het moslims waren. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. Isaiah Peoples wordt verdacht van acht moordpogingen met racisme als verzwarende omstandigheid, zo meldt de politie. “Er zijn nieuwe bewijzen waaruit blijkt dat Peoples zijn slachtoffers viseerde op basis van ras en de overtuiging dat ze moslim waren.”

Volgens lokale media waren de acht gewonden tussen 9 en 52 jaar oud. Een meisje van 13 ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Over de religie of nationaliteit van de slachtoffers gaf de politie geen informatie vrij.

Volgens de advocaat van Peoples is het incident duidelijk een gevolg van mentale problemen. De ex-soldaat, die in Irak actief was, zou lijden onder posttraumatische stress. De advocaat pleit voor een aangepaste behandeling.

Bron: Belga