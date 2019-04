Koploper in tweede Bundesliga ontslaat coach

FC Keulen, de leider in de tweede Bundesliga, heeft coach Markus Anfang (44) op de keien gezet. Dat opmerkelijke nieuws heeft de club, die op het punt staat te promoveren naar de eerste divisie, zaterdag bekendgemaakt. Vrijdag ging Keulen met 1-2 onderuit tegen Darmstadt en vorige week zondag was Dresden met 3-0 te sterk, waardoor de fans en het bestuur begonnen te vrezen voor de promotie. Met nog drie speeldagen voor de boeg staat Keulen nochtans aan de leiding met 59 punten. Het telt zes punten voorsprong op eerste achtervolger Hamburg en acht punten op Paderborn. Hamburg en Paderborn hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. De eerste twee promoveren rechtstreeks.

“Ondanks onze goede positie in het klassement is er sprake van een negatieve trend”, stelt sportdirecteur Armin Veh in een persbericht. “In deze fase van het seizoen was het daarom noodzakelijk in te grijpen om onze doelstelling niet in gevaar te brengen.”

De in Keulen geboren Anfang werd in juli 2018 aangesteld. “Mijn Keulen-hart is triest, want het was mijn doel samen te promoveren”, aldus Anfang. “Het team zal dat ook doen in de laatste drie wedstrijden. Daar bestaat geen twijfel over. Ik moet deze beslissing aanvaarden, ook al doet het pijn.”

Beloftecoach Andre Pawlak neemt het roer over tot het einde van het seizoen.

bron:Â Belga