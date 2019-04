Jupiler Pro League – Matchwinnaar Trossard slaat AA Gent KO in tweede helft

Op speeldag zes in play-off I was AA Gent nog steeds op zoek naar zijn eerste driepunter. Racing Genk wou op zijn pad naar de titel geen steken laten vallen, maar botste in de eerste helft op elf gretige Gentenaars. Na de pauze liet Leandro Trossard de match kantelen met een klasseflits en moest AA Gent de wet van de sterkste ondergaan. Er zat veel vaart in de openingsfase: Birger Verstraete rukte na zes minuten razendsnel op en nam de Genkse kooi onder vuur, maar zijn schot was te centraal gericht om doelman Danny Vukovic echt te verontrusten. Enkele minuten eerder kon Leandro Trossard een volley aan de overkant niet laag houden. Daarna moesten beide ploegen op adem komen. De Ghelamco Arena kreeg een déja-vu toen Verstraete tegen de vlakte ging na een trap van Ruslan Malinovsky – die in het vorige onderlinge duel nog een rode kaart kreeg toen hij zijn noppen in het gezicht van de winger plantte. Scheidsrechter Jonathan Lardot hield zijn kaarten ditmaal op zak. Op het kwartier stuurde Mbwana Samatta Trossard het straatje in, maar die liep zich vast op een trosje Buffalo’s en mikte noodgedwongen op doelman Thomas Kaminski. De thuisploeg liet zich niet kennen en forceerde enkele minuten later een uitbraak over de flank, door Nana Asare gefinaliseerd met een schot in de korte hoek. Vukovic ging goed plat. De grootste kans voor de Buffalo’s viel tien minuten voor rust: op een counter stevende Giorgi Kvilitaia alleen op Vukovic af, maar de Georgiër wachtte te lang om de trekker over te halen en liet zo de verdedigers terugkomen. Vijf minuten later zette Junya Ito Dejaegere van de bal op het middenveld, waarna de Japanner richting het Gentse doel stoof, knap Timothy Derijck en Kaminski omspeelde en het leer in een leeg doel deponeerde. Zijn viering was echter voorbarig, want de VAR oordeelde dat Ito een overtreding had begaan op Dejaegere en keurde de goal af. Aan de rust stond de brilscore nog op het bord.

Na de pauze leverde Dejaegere nog een bescheiden schotje af, maar het vet leek van de soep bij de thuisploeg. Het signaal voor goudhaantje Trossard om op te staan: met een kapbeweging ontdeed hij zich van Dylan Bronn, om de bal met heerlijke krul vanop de rand van de zestien in doel te schilderen. Kaminski stond aan de grond genageld.

De inbreng van Jonathan David zorgde voor wat meer dynamiek in de Gentse voorhoede, maar concreet gevaar leverde dat niet op. Aan de overkant ontsnapte Gent aan de dubbele achterstand toen Ito vanuit een scherpe hoek op Kaminski besloot. In het slot wrong Mbwana Samatta – die zijn topschutterstitel verloor aan Hamdi Harbaoui – nog een huizenhoge kans de nek om: op een tegenaanval legde Trossard de bal panklaar voor de Tanzaniaan, die over een leeg doel mikte. Even later trof uitblinker Trossard nog de paal, maar Genk had zijn schaapjes al op het droge.

De leider vergroot zijn voorsprong op Club Brugge voorlopig tot negen punten en kan de titel al ruiken. De Bruggelingen spelen zondag tegen thuis tegen het dolende Anderlecht. AA Gent vangt alweer bot in POI en dreigt op de laatste plaats te eindigen, waardoor de druk op de bekerfinale van woensdag tegen KV Mechelen een kookpunt bereikt.

bron: Belga