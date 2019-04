F1 – GP van Azerbeidzjan – Valtteri Bottas verovert polepositie

De Fin Valtteri Bottas vertrekt zondag vanuit polepositie tijdens de Grote Prijs van Azerbeidzjan, de vierde manche van het WK Formule 1. Bottas zette zaterdag in zijn Mercedes de scherpste tijd neer in de kwalificaties op het circuit in Bakoe. Met een rondje van 1:40.495 bleef hij zijn Britse ploegmaat Lewis Hamilton (Mercedes), regerend wereldkampioen en leider in de WK-stand, 0.059 voor.

Voor de 29-jarige Bottas is het de achtste pole uit zijn carrière, de tweede dit seizoen.

Op de tweede rij starten de Duitser Sebastian Vettel, die in zijn Ferrari derde werd in 1:40.797, en de Nederlandse Red Bull-piloot Max Verstappen (vierde in 1:41.069).

De derde rij wordt bezet door de Mexicaan Sergio Pérez Van Racing Point-Mercedes en de Rus Daniil Kvyat van Toro Rosso-Honda.

De Monegask Charles Leclerc (Ferrari), de snelste in de vrije oefenritten, crashte in het tweede kwalificatiegedeelte. Hij kwam in de muur terecht bij bocht 8, waarbij zijn Ferrari zwaar beschadigd raakte. Op dezelfde plek ging de Pool Robert Kubica (Williams) in de fout in Q1. Leclerc gaat in de GP als tiende van start.

De Grote Prijs start zondag om 14u10. Vorig jaar ging de zege naar Hamilton.

bron: Belga