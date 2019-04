Euromillions Volley League – Maaseik start finale met 2-3 zege in Roeselare

In de eerste wedstrijd van de finale om de Belgische volleybaltitel is titelverdediger Maaseik zaterdag met 2-3 gaan winnen op het terrein van Roeselare. De setstanden waren 25-21, 21-25, 21-25, 25-21 en 18-20. De best of five gaat woensdag 1 mei voort in Maaseik. Drie dagen later vindt de derde wedstrijd in Roeselare plaats. Daarna volgen eventueel nog duels op 8 mei in Maaseik en op 1 mei in Roeselare.

De jongste kwarteeuw verdeelden Maaseik en Roeselare de titels. Dat het kampioenschap niet door één van beide clubs gewonnen werd, is geleden van 1994. Toen werd Zellik kampioen. Maaseik verzamelde sinds 1991 vijftien titels, Roeselare sinds 1989 elf. Vorig seizoen maakte Maaseik een einde aan een reeks van vijf titels op rij voor de West-Vlamingen.

bron: Belga