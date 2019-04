Eerste dag van Festival aan Zee lokt 8.000 bezoekers

De eerste dag van het jaarlijkse Festival aan Zee heeft zaterdag ongeveer 8.000 mensen naar De Panne gelokt. De vijftiende editie van het gratis muziekfestival valt ook op door de vele initiatieven voor het milieu, zoals een mobiele waterzuivering en herbruikbare bekers. Op het strand van De Panne waaide zaterdag een stevige wind, maar daar lieten de muziekliefhebbers zich dus niet door afschrikken. Het terrein en de twee festivaltenten werden ’s ochtends helemaal goedgekeurd door de veiligheidsploegen. De organisatie besliste wel om het speeldorp niet te openen. Door het rondwaaiende zand was spelen er voor de kinderen immers sowieso niet aangenaam.

#LikeMe kreeg de eer om de mainstage zaterdagnamiddag te openen. De cast van de Ketnet-serie brengt moderne versies van klassiekers uit de Nederlandstalige muziek. In de overvolle tent werden de covers luidkeels meegezongen door de kinderen, hun ouders en hun grootouders. Later op de namiddag was er onder andere nog een optreden van Mooneye, winnaar van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel.

Met Clement Peerens Explosition en De Jeugd van Tegenwoordig stonden zaterdagavond nog twee absolute publiekstrekkers op het podium. Dadelijk begint de Gentse DJ Shizzle Le Sauvage aan zijn set. De eerste dag van Festival aan Zee wordt afgesloten door Mr Helios, vergezeld door saxofonist Nicomedes.

Festival aan Zee laat zich ook opmerken door meerdere initiatieven voor het milieu. Zo beschikt het festival over een mobiel rietveld dat het afvalwater van de mobiele wasstraat zuivert. Net als in 2018 kunnen de bezoekers voor 1 euro ook hun eigen herbruikbare beker huren. Volgens de organisatie lag het festivalstrand er na de vorige editie dan ook opvallend netjes bij. Ten slotte probeert Festival aan Zee ook carpoolen aan te moedigen, door een gratis parkeerplaats vlak bij het festivalterrein als beloning aan te bieden.

bron: Belga