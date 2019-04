Colruyt roept gebakken rosbief, vers rundvlees en bereidingen terug wegens E. coli STEC

Colruyt roept gebakken rosbief, vers rundvlees en bereidingen op basis van gemalen rundvlees terug wegens de mogelijke aanwezigheid van de bacterie E. coli STEC. Dat meldt de supermarktketen zaterdag. Er liggen vandaag geen betrokken producten meer in de Colruyt-winkels. Klanten die de betrokken producten onlangs hebben gekocht, wordt gevraagd deze niet te consumeren en naar de winkel terug te brengen. Het product wordt dan terugbetaald. Bij een interne controle van leverancier Viande De Liège werd in een deel van de rundvleesproducten de aanwezigheid van E. coli STEC vastgesteld. Daarom heeft Colruyt in overleg met het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) beslist om deze producten uit de verkoop te nemen.

De mogelijke symptomen van een besmetting met E. coli STEC zijn diarree, buikkrampen en braken, al dan niet met koorts. Deze symptomen doen zich meestal voor binnen de week na consumptie. Vooral jonge kinderen, zwangere vrouwen, personen met een verminderde immuniteit en ouderen behoren tot de risicogroep. Wie van de betrokken producten heeft gegeten en deze symptomen vertoont, raadpleegt het best de huisarts.

Het gaat om de producten Gebakken rosbief, Artikelnummer: 10157, verkocht bij Colruyt België en Colruyt Luxemburg, met verkoopperiode van 12/4/2019 t.e.m. 26/4/2019 en houdbaarheidsdatum (TGT) tussen 12/4/2019 en 14/5/2019. Daarnaast ook artikels op basis van gemalen rundvlees, met artikelnummers en artikels 10084 vogels zonder kop – blinde vinken, 10085 hamburger, 10091 gehakt rund varken en 10098 worsten rund varken, verkocht bij Colruyt België met verkoopperiode van 12/4/2019 t.e.m. 26/4/2019 en houdbaarheidsdatum (TGT) tussen 16/4/2019 en 1/5/2019.

Voorts ook de producten Vers rundvlees met artikelnummers en artikels 10027 rosbief chateau, 10032 rosbief 1e keus, 10033 gerolde rosbief, 10034 ossehaas filet pur, 10036 fonduevlees, 10037 biefstuk chateaubriand, 10038 dunne lende, 10039 zesrib entrecote, 10041 gepelde biefstuk cat 1, 10042 biefstuk cat 2, 10047 dunne lende met been, 10049 runderstoofvlees, 10786 pepersteak, 10046 biefstuk drierib, 15466 gemarineerde steengrill, 10051 soepvlees zonder been, 10043 tournedos, 10361 grillsteak, 10054 country steak, 10045 klein zenuwstuk, 10170 gourmet, 11257 minuutsteak, 14305 hamburgercolli, 10057 gevarieerd fonduevlees, 10055 vlees voor steengrill, 10044 restaurantsteak, 10048 rumpsteak, 14859 fonduevlees gesneden, 10123 bbq schotel 1, 10350 gemarineerde runderbrochette, 10919 runderescalope, 10709 mini tournedos, 10296 runderbrazade gemarineerd, verkocht door Colruyt België met verkoopperiode van 12/4/2019 t.e.m. 26/4/2019 en houdbaarheidsdatum (TGT) tussen 16/4/2019 en 1/5/2019.

Voor meer informatie kunnen klanten terecht op het nummer 02 345 2345.

bron: Belga