Asterix Avo Beveren heeft dertiende landstitel beet

Asterix Avo Beveren heeft zich zaterdag voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis tot Belgisch kampioen in het vrouwenvolleybal gekroond. In de derde wedstrijd van de play-off-finale ging het met 1-3 winnen bij Oostende. De setstanden waren 22-25, 18-25, 25-17 en 18-25. Eerder won Beveren ook al de eerste twee wedstrijden in de best of five. Twee weken terug werd aan de kust met 0-3 gewonnen, vorige week werd het in Beveren 3-1.

Asterix was titelverdediger, maar toch is de zesde titel op rij een verrassing. Oostende had de reguliere competitie immers als leider afgesloten, met zes punten voor op Asterix, en ook in de play-offs eindigde Oostende voor Beveren.

Het is voor de club de derde titel sinds de fusie tussen Asterix Kieldrecht en Avo Melsele in 2016. Asterix won het kampioenschap ook al in 1998, 2000, 2001, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. Hermes Oostende heeft op zijn palmares ook al dertien titels, maar de laatste dateert al van 1987.

.







bron:Â Belga