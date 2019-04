Voedingssupplementen zijn niet zo onschuldig als gedacht

Voedingssupplementen kunnen nefast zijn voor de gezondheid. Wat je niet aan vitaminen opneemt via fruit en groenten, valt vaak niet meer goed te maken door supplementen te slikken.

Onder de paraplu van voedingssupplementen vallen onder meer vitaminen, mineralen, antioxidanten en kruiden. Die zijn allemaal zonder voorschrift te verkrijgen bij de apotheek, in de supermarkt of op het internet. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat voedingssupplementen big business zijn. Vooral vitaminen zijn bijzonder populair en gaan dan ook het vaakst over de toonbank volgens Test Aankoop. En dat is er aan te merken. In België slikt meer dan een of op vijf dagelijks supplementen en volgt een kwart minstens twee maal per jaar een vitaminekuur, dat schrijft het magazine Knack.

Dikwijls zijn mensen die veel bezig zijn met gezondheid, voeding en beweging, degenen die het vaakst supplementen slikken. Daar zouden ze beter mee stoppen. Wetenschappelijk onderzoek toont al langer aan dat supplementen zelden leiden tot een verbeterde gezondheid. Sterker nog, wie te veel slikt, verhoogt het risico op ziektes zoals kanker. Een overmaat aan vitamine A kan bijvoorbeeld bij rokers sneller leiden tot longkanker. Een risico op ‘overdoseren’ loop je daarentegen zelden met groenten of fruit. Wie er veel van eet, leeft gemiddeld langer en verhoogt daarbij nog eens zijn of haar levenskwaliteit.

Wettelijke omkadering

Voedingssupplementen zijn voor alle duidelijkheid dus geen geneesmiddelen. Ze hoeven daarom ook niet te voldoen aan de strenge criteria die wel gelden voor de medicijnen die verschijnen op de markt. In principe wordt bij voedingssupplementen enkel de veiligheid en niet het nut gewaarborgd. Maar niet iedereen is het daarmee eens. In zijn opiniestuk in Knack weerlegt Paul Coussemen, voorzitter van de sectorfederatie voor voedingssupplementen, die kritiek. Hij stelt dat de productie en het vermarkten van voedingsupplementen met vitaminen en mineralen wettelijk zeer goed omkaderd is. Volgens hem kan de consument “in alle vertrouwen een extraatje aan vitamines en mineralen innemen”.