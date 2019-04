WK snooker – Neil Robertson vlot voorbij Shaun Murphy naar kwartfinales

De 37-jarige Australiër Neil Robertson (WS-4) heeft zich vrijdagavond in het Crucible Theatre van Sheffield als eerste voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. De wereldkampioen van 2010 nam in de tweede ronde vlot met 13-6 de maat van de Engelsman Shaun Murphy (WS-13), de kampioen van 2005. Robertson mocht onder meer dankzij breaks van 106, 79, 57, 127, 67 en 62 met een 10-6 voorsprong beginnen aan de slotsessie en liet daarin geen spaander heel van zijn tegenstander. Met breaks van 120, 88 en 95 stormde “The Thunder from Down Under” in één ruk naar de overwinning. Murphy kon in de laatste drie frames slechts één schamel puntje tegen scoren.

“Ik was bij de loting al uitgeschakeld. Robertson is momenteel gewoon te goed”, reageerde Murphy gelaten. “Hij potte te makkelijk, zijn safety’s waren te goed, zijn tactisch spel te slim. Als hij zo blijft spelen, is het wel duidelijk wie dit jaar wereldkampioen wordt.”

Robertson is aan het beste seizoen in zijn carrière bezig. Hij won al drie rankingtoernooien en was in drie andere runner-up. “Ik speel dan ook zonder stress”, zegt de Australiër. “Ik speel met plezier en laat het maar op me afkomen. Dat is makkelijk gezegd dan gedaan. Er zullen altijd nerveuze momenten zijn, want natuurlijk wil je altijd winnen. Maar het grotere plaatje is het publiek entertainen, hen een goede wedstrijd geven door hoge breaks te scoren. Ik wil winnen, laat daar geen twijfel over bestaan, maar in de eerste plaats probeer ik gewoon goed te spelen en dat lukt vrij aardig.”

In de kwartfinales (best of 25) neemt Robertson het dinsdag en woensdag op tegen de winnaar van het duel tussen de Schot John Higgins (WS-5) en de Engelsman Stuart Bingham (WS-12), ook twee voormalige wereldkampioenen.

bron: Belga