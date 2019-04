Verkiezingen19 – Draagvlak voor één politiezone en kilometerheffing is groot bij Brusselse kopstukken

Het draagvlak voor een eengemaakte Brusselse politiezone en de invoering van een slimme kilometerheffing is vrij groot bij de Brusselse politici, dat blijkt uit het kopstukkendebat dat donderdag werd georganiseerd door ondernemersorganisaties Unizo en UCM. Mobiliteit was thema nummer één. Bij Unizo en UCM zijn ze gewonnen voor een slimme kilometerheffing die de bestaande verkeersbelasting vervangt. Huidig minister van Mobiliteit Pascal Smet is voorstander en richt zich vooral op pendelaars die alleen in de wagen zitten. “We moeten ze pushen samen in de auto te zitten. Als je alleen rijdt betaal je voor businessclass en als je deelt, betaal je voor economy class. Met 10 procent minder auto’s werken we de files weg”, verduidelijkt Smet.

Het idee van een slimme kilometerheffing kon op veel bijval rekenen van de PS, cdH, Open Vld en Défi, waar Bernard Clerfayt het zelfs “een service voor de auto en de pendelaar” noemt. Bij Groen zijn ze het idee van de kilometerheffing ook genegen, maar “het is een feit dat het GEN-net vertraging oploopt en zorgt dat mensen algemeen gezien te weinig alternatieven hebben”, aldus Van den Brandt.

MR-kopstuk Vincent De Wolf toonde zich een grote tegenstander. “Kilometerheffing is niet slim. De circulatietaks moet vervangen worden door een eco-score. Het is zo de vervuiler die betaalt, met de meest vervuilende wagens die het meest betalen”, aldus De Wolf.

bron: Belga